В Петербурге россиянин в упор выстрелил в полицейского

В Петербурге полицейский ликвидировал ранившего его напарника россиянина

В Санкт-Петербурге россиянин выстрелил в сотрудника полиции в упор. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, ЧП произошло в жилом доме на Английском проспекте. Полицейские прибыли после вызова сотрудников скорой помощи, которые оказывали помощь выпившему множество таблеток от эпилепсии россиянину. Завидев врачей мужчина стал вести себя не адекватно. Когда же прибыли полицейские, которые подняли его с дивана и повели одеваться, он в гардеробе выхватил пистолет Макарова и произвел выстрел. Офицер получил ранение, его напарник ответным огнем на поражение ликвидировал преступника.

Полицейские получивший ранение находится в больнице — пуля прошла через плечо в шею и задела позвоночник. Личность стрелявшего установили, им оказался 42-летний житель северной столицы Михаил Колосов. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в деталях происшествия.

23 апреля сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре завели дело по факту применения насилия к сотруднику полиции.