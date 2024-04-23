В Комсомольске-на-Амуре завели дело после ранения грабителем полицейского

После ранения полицейского в Комсомольске-на-Амуре завели уголовное дело

В Комсомольске-на-Амуре завели дело по факту применения насилия к сотруднику полиции. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Следователи провели осмотр места происшествия, где грабитель ранил силовика, проводятся необходимые следственные действия, личность преступника и обстоятельства случившегося устанавливаются. Ночью возле приема металлолома полицейские пытались задержать подозреваемого в грабеже. Злоумышленник выстрел в сотрудника правоохранительных органов и сбежал. Пули попали силовику в бедро и живот.

Из-за случившегося сотрудники правоохранительных органов объявили план «Сирена». Сотрудники ДПС проверяли все автомобили на выезде из города, что привело к огромной пробке.

