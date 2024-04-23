Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 23 апреля 2024Силовые структуры

В Комсомольске-на-Амуре завели дело после ранения грабителем полицейского

После ранения полицейского в Комсомольске-на-Амуре завели уголовное дело

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В Комсомольске-на-Амуре завели дело по факту применения насилия к сотруднику полиции. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

Следователи провели осмотр места происшествия, где грабитель ранил силовика, проводятся необходимые следственные действия, личность преступника и обстоятельства случившегося устанавливаются. Ночью возле приема металлолома полицейские пытались задержать подозреваемого в грабеже. Злоумышленник выстрел в сотрудника правоохранительных органов и сбежал. Пули попали силовику в бедро и живот.

Из-за случившегося сотрудники правоохранительных органов объявили план «Сирена». Сотрудники ДПС проверяли все автомобили на выезде из города, что привело к огромной пробке.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      «Теперь это понял и Пашинян». Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе устанавливается новый порядок

      Учителя православной гимназии обвинили в травле мальчика с «бесами в волосах»

      Названы вероятные задачи войск НАТО у российских границ

      Евросоюз приготовил санкции для поставщиков военных товаров в Россию

      Россиян предупредили о вызывающих выпадение волос препаратах

      Клуб НХЛ подписал с российским вратарем Федотовым двухлетний контракт

      Поставки российских «Панцирей» нарастят вдвое

      Появились новые подробности о задержании главы МЧС Чечни Цакаева

      Мужчина спас пожилую пару из горящей машины за несколько секунд до взрыва

      Бывший глава польского МВД назвал главу парламентской комиссии свиньей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше