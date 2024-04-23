В Комсомольске-на-Амуре объявили план «Сирена» после ранения полицейского

В Комсомольске после ранения полицейского грабителем ввели план «Сирена»

В Комсомольске сотрудники правоохранительных органов объявили план Сирена после ранения полицейского. Об этом во вторник, 23 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Amur Mash.

По данным издания, ночью возле приема металлолома полицейские пытались задержать подозреваемого в грабеже. Злоумышленник выстрел в сотрудника правоохранительных органов и сбежал. Пули попали силовику в бедро и живот. После оказания помощи силовику его отправили домой. Теперь ДПС проверяют все автомобили на выезде из города, что привело к огромной пробке.

11 апреля в Челябинской области 33-летний подозреваемый в торговле наркотиков открыл стрельбу из сигнального пистолета по полицейским.