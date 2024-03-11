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08:45, 11 марта 2024Силовые структуры

Россиянин открыл стрельбу по полицейским и ранил одного из них

Под Челябинском подозреваемый открыл стрельбу по полицейским

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В Челябинской области 33-летний подозреваемый в торговле наркотиков открыл стрельбу из сигнального пистолета по полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, мужчину на Porsche Cayenne S остановили сотрудники ДПС в Кыштыме, чтобы проверить документы. Инспекторы заподозрили, что его права поддельные, и попросили выйти из машины. Однако фигурант отказался и нажал на газ. Он сбил одного из правоохранителей и протащил его на капоте. За россиянином началась погоня. Тогда он бросил авто в лесу и попытался убежать, отстреливаясь от полицейских. Они открыли ответный огонь и задержали беглеца. Отмечается, что один из сотрудников получил пулевое ранение руки.

У задержанного изъяли сигнальный пистолет «Байкал МР-371», переделанный под стрельбу травматическими патронами. Выяснилось, что россиянин находится в федеральном розыске по статье 228.1 («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») УК РФ. Теперь против него возбуждено еще одно дело.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем автомобиля Toyota Land Cruiser, который во время движения не был пристегнут ремнем безопасности.

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      Екатерина Кашурникова
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