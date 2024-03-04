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09:13, 4 марта 2024Силовые структуры

В России погоня со стрельбой из-за непристегнутого ремня попала на видео

ГАИ опубликовала видео погони со стрельбой на трассе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полицейские устроили погоню со стрельбой за водителем автомобиля Toyota Land Cruiser, который во время движения не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции (ГАИ) Свердловской области и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как служебная машина преследует иномарку, которая пытается уйти от погони на высокой скорости и совершает опасные маневры. В какой-то момент водитель, наехав на лежавший на обочине снег, вылетел в кювет и перевернулся.

Как уточняет ведомство, инцидент произошел на Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороге, у съезда на дублер Сибирского тракта. Экипаж ДПС обратил внимание на водителя автомобиля Toyota Land Cruiser, который не был пристегнут ремнем безопасности во время движения, и потребовал его остановиться. Мужчина 1985 года рождения, проигнорировав это требование, продолжил движение, а полицейские устроили за ним погоню. Выбрав безопасный участок трассы, сотрудники ГАИ применили табельное оружие, после чего злоумышленник потерял контроль над управлением авто и вылетел с дороги в кювет.

Позже выяснилось, что вместе с мужчиной в автомобиле находилась его 15-летняя дочь. Ее госпитализировали.

В отношении нарушителя составлено пять административных протоколов, ранее он уже 33 раза привлекался к административной ответственности. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 («Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость») УК РФ, а также о привлечении задержанного к ответственности по статье 5.35 («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей») КоАП РФ.

Ранее МВД России показало кадры погони за подозреваемыми в краже майнингового оборудования.

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      Олеся Мицкевич
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