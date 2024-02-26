Погоня с задержанием укравших оборудование для майнинга россиян попала на видео

МВД показало кадры погони за подозреваемыми в краже майнингового оборудования

Полицейские задержали подозреваемых в краже майнингового оборудования россиян во время погони в Иркутске. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД и предоставили оперативное видео.

На кадрах видно, как служебный автомобиль с включенными мигалками преследует серую иномарку, пока находившийся в ней водитель только набирает скорость. В какой-то момент злоумышленник не справляется с управлением, и его машину заносит. Сразу после этого сотрудник ДПС выбегает из патрульного авто, запрыгивает в салон преследуемой иномарки через водительское окно и вытаскивает ключи из замка зажигания.

По данным ведомства, в остановленном автомобиле были обнаружены четыре единицы похищенного оборудования, предназначенного для майнинга криптовалюты. Силовики уже установили причастность задержанных к четырем эпизодам противоправной деятельности, в отношении них возбуждены уголовные дела. Уточняется, что общий ущерб от их действий составил более одного миллиона рублей.

Ранее полицейские в Кемеровской области задержали семерых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него автомобиля.