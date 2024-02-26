Задержание подозреваемых в похищении россиянина мужчин попало на видео

Силовики показали кадры задержания мужчин, вымогавших авто у похищенного жителя

В Кемеровской области сотрудники правоохранительных органов задержали семерых ранее судимых мужчин, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве у него автомобиля. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 26 февраля, сообщили в пресс-службе Росгвардии и предоставили оперативное видео.

На кадрах показано, как силовики из Специального отряда быстрого реагирования (СОБР) взламывают входную дверь в квартиру под номером «шесть». За дверью стоит один из злоумышленников — при виде сотрудников он ложится на пол и поднимает руки вверх.

Как уточнили в ведомстве, в полицию накануне обратился 44-летний житель Новокузнецка. Он сообщил, что в январе неизвестные обманным путем заманили его в припаркованный на улице города автомобиль и стали удерживать внутри против его воли. Затем мужчины отвезли потерпевшего в гаражный кооператив и, угрожая насилием, заставили подписать расписку на 200 тысяч рублей и передать принадлежащий ему автомобиль BMW X5 якобы в счет гарантии возврата полученных денег. Никаких средств на самом деле мужчина не занимал.

Злоумышленников задержали и доставили в отдел полиции. Похищенную машину у них изъяли.

Ранее суд приговорил 32-летнюю жительницу Стерлитамака к семи годам колонии за похищение знакомой и принуждение ее к проституции.