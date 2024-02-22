Россиянка похитила подругу и заставила ее заниматься проституцией

В Башкирии осудили женщину за похищение подруги и принуждение ее к проституции

В Башкирии суд приговорил 32-летнюю жительницу Стерлитамака к семи годам колонии общего режима за похищение подруги и принуждение ее к проституции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщину признали виновной по четырем статьям, среди которых 159 («Мошенничество») и 161 («Грабеж») УК РФ.

По версии следствия, летом 2022 года подсудимая уговорила подругу взять кредит более чем на миллион рублей, чтобы она могла купить машину. Аферистка пообещала, что сама будет его погашать. В результате, когда пришло время платить, она исчезла. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Осужденная, опасаясь уголовного преследования, выследила подругу, забрала ее телефон и, насильно посадив в свой автомобиль, привезла к себе в квартиру, где удерживала и требовала забрать заявление. Она также, зная, что потерпевшая занималась проституцией, заставила ее снова начать это делать. Девушке удалось сбежать и обратиться в полицию.

Ранее в Хабаровском крае к пяти годам колонии строгого режима приговорили 31-летнего россиянина, организовавшего похищение трех человек.