Россиянин получил срок за похищение и избиение двух мужчин и женщины

В Хабаровске бизнесмену дали срок за похищение трех россиян

В Хабаровском крае к пяти годам колонии строгого режима приговорили 31-летнего россиянина, организовавшего похищение трех человек. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Анна Исаева.

По данным следствия, в декабре 2021 года руководитель предприятия по перевозке грузов нанял двух человек, чтобы те похитили и насильно вернули к месту работы во Владивосток сотрудника его фирмы. Злоумышленники выследили цель и напали возле парка культуры и отдыха Динамо. Однако вместе с похищенным были его знакомые: мужчину и женщину также затолкали в автомобиль. Их избили и удерживали в одной из квартир в Хабаровске.

Позже, по указке бизнесмена, похищенных перевезли на автомобиле во Владивосток. Там их продолжили избивать, а затем заставили работать на организатора похищения до февраля 2022 года. Один из соучастников организатора похищения ранее был приговорен к трем, другой — к 13 годам лишения свободы.

Ранее Саратовский суд приговорил двух братьев, которые на протяжении трех лет держали в рабстве девушку, к девяти годам колонии строгого режима.