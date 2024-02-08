Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:55, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за похищение и избиение двух мужчин и женщины

В Хабаровске бизнесмену дали срок за похищение трех россиян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Хабаровском крае к пяти годам колонии строгого режима приговорили 31-летнего россиянина, организовавшего похищение трех человек. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель региональной прокуратуры Анна Исаева.

По данным следствия, в декабре 2021 года руководитель предприятия по перевозке грузов нанял двух человек, чтобы те похитили и насильно вернули к месту работы во Владивосток сотрудника его фирмы. Злоумышленники выследили цель и напали возле парка культуры и отдыха Динамо. Однако вместе с похищенным были его знакомые: мужчину и женщину также затолкали в автомобиль. Их избили и удерживали в одной из квартир в Хабаровске.

Позже, по указке бизнесмена, похищенных перевезли на автомобиле во Владивосток. Там их продолжили избивать, а затем заставили работать на организатора похищения до февраля 2022 года. Один из соучастников организатора похищения ранее был приговорен к трем, другой — к 13 годам лишения свободы.

Ранее Саратовский суд приговорил двух братьев, которые на протяжении трех лет держали в рабстве девушку, к девяти годам колонии строгого режима.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский отправил Залужного в отставку. Кто станет новым главнокомандующим ВСУ?

      Назван гуманный способ избавиться от мышей в доме

      Российский посол раскрыл детали встреч в Белом доме и Госдепе по Ил-76

      В России призвали осудить применение Киевом оружия США против гражданских

      Зеленский рассказал об ожиданиях от нового главкома ВСУ

      Поставки российского бензина за рубеж резко снизились

      Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю

      Названы главные причины появления сухости в глазах

      «Королю бы понравилось». Принцесса впервые снялась в Playboy без одежды. Кто она такая и как связана с Россией?

      103-летний ветеран назвал любимый алкогольный напиток секретом долгой жизни

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше