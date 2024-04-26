Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:26, 26 апреля 2024Бывший СССР

В Эстонии признали возможной принудительную ликвидацию ЭПЦ

Вице-канцлер МВД Эстонии Кюйт признал возможность принудительной ликвидации ЭПЦ

Фото: Sergei Grits / AP

Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии может принудительно ликвидировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Об этом заявил вице-канцлер МВД страны Райво Кюйт, сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.

Уточняется, что бывший глава полиции прибалтийской республики сообщил о трех вариантах для православного духовенства и прихожан. По одному из них ЭПЦ должна слиться с подчиняющейся Константинопольскому патриарху церковью. По другому — создать отдельную православную церковь, как в Латвии. Согласно третьему, Кюйт признал возможность ликвидации ЭПЦ МП.

В середине апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать террористическим Московский патриархат Русской православной церкви. Вместе с тем он пригрозил закрыть на территории республики монастыри ЭПЦ МП при отказе разорвать канонические связи с Московским патриархатом.

В Кремле отреагировали на данную идею Ляэнеметса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложение главы МВД Эстонии «вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений».

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      В России задержали 17-летних членов проукраинской группировки. Они хотели взорвать отдел полиции или военкомат

      Планировавшего воевать на стороне ВСУ россиянина осудили

      60-летняя адвокат решила стать самой красивой девушкой страны

      Авиакомпании выступили против закупки одного средства спасения пассажиров

      НАСА допустило изменения в лунной миссии Artemis III

      Шойгу обвинил США в создании и затягивании конфликта на Украине

      В Росавиации отреагировали на возможность возобновить работу южных аэропортов

      Шашлык признали опасным блюдом для некоторых людей

      В Эстонии признали возможной принудительную ликвидацию ЭПЦ

      Матвиенко заявила о способности России переломить ситуацию с рождаемостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше