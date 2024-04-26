В Эстонии признали возможной принудительную ликвидацию ЭПЦ

Вице-канцлер МВД Эстонии Кюйт признал возможность принудительной ликвидации ЭПЦ

Министерство внутренних дел (МВД) Эстонии может принудительно ликвидировать Эстонскую православную церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Об этом заявил вице-канцлер МВД страны Райво Кюйт, сообщает Baltnews в своем Telegram-канале.

Уточняется, что бывший глава полиции прибалтийской республики сообщил о трех вариантах для православного духовенства и прихожан. По одному из них ЭПЦ должна слиться с подчиняющейся Константинопольскому патриарху церковью. По другому — создать отдельную православную церковь, как в Латвии. Согласно третьему, Кюйт признал возможность ликвидации ЭПЦ МП.

В середине апреля министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать террористическим Московский патриархат Русской православной церкви. Вместе с тем он пригрозил закрыть на территории республики монастыри ЭПЦ МП при отказе разорвать канонические связи с Московским патриархатом.

В Кремле отреагировали на данную идею Ляэнеметса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предложение главы МВД Эстонии «вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений».