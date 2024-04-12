Глава МВД Эстонии предложил признать террористическим Московский патриархат

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс предложил признать террористическим РПЦ МП

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать террористическим Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ МП). С таким заявлением он выступил в эфире ERR.

Ляэнеметс прокомментировал заявление представителя Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с отказом принять его требования о разрыве канонических связей с РПЦ МП. Министр подчеркнул, что у него нет другого выхода, кроме как обратиться к Рийгикогу (парламенту) Эстонии с предложением признать Московский патриархат террористической организацией.

«Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», — заявил глава МВД Эстонии. Он подчеркнул, что решение парламента позволит ему обратиться в суд и прекратить деятельность РПЦ МП на территории страны.

Ранее ЭПЦ объяснила отказ от разрыва связей с РПЦ. «Мы не можем отделиться, не потеряв канонических связей», — подчеркнули в церкви.