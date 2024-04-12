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09:22, 12 апреля 2024Бывший СССР

Глава МВД Эстонии предложил признать террористическим Московский патриархат

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс предложил признать террористическим РПЦ МП
Лаури Ляэнеметс

Лаури Ляэнеметс. Фото: Czarek Sokolowski / AP

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс предложил признать террористическим Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ МП). С таким заявлением он выступил в эфире ERR.

Ляэнеметс прокомментировал заявление представителя Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с отказом принять его требования о разрыве канонических связей с РПЦ МП. Министр подчеркнул, что у него нет другого выхода, кроме как обратиться к Рийгикогу (парламенту) Эстонии с предложением признать Московский патриархат террористической организацией.

«Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны», — заявил глава МВД Эстонии. Он подчеркнул, что решение парламента позволит ему обратиться в суд и прекратить деятельность РПЦ МП на территории страны.

Ранее ЭПЦ объяснила отказ от разрыва связей с РПЦ. «Мы не можем отделиться, не потеряв канонических связей», — подчеркнули в церкви.

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      Юрий Леонов
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