Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:57, 11 апреля 2024Бывший СССР

В Эстонской православной церкви объяснили отказ от разрыва связей с РПЦ

В Эстонии отказались разрывать связи с РПЦ из-за заявлений патриарха Кирилла

Фото: Matthias Graben / Globallookpress.com

В Эстонской православной церкви (ЭПЦ) отказались разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ). Соответствующее заявление ЭПЦ опубликовала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

9 апреля эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в ходе заседания комиссии правительства республики и Эстонского совета церквей заявил об «очень острой ситуации», связанной с заявлениями патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ главе МВД епископ Даниил Леписк отметил, что ЭПЦ «ни в коей мере не заинтересована в конфронтации».

«Мы не можем отделиться, не потеряв канонических связей (...). Просим представителей государственной власти всех уровней отнестись к этому с пониманием и не принуждать нас к действиям, которые с точки зрения церковного права могут быть истолкованы как создание раскола в церкви», — отметили в ЭПЦ, добавив о важности стремления к стабильности и миру между всеми народами и социальными группами.

Ранее стало известно о задержании на Украине членов Союза православных журналистов, занимающегося освещением гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). У представителей СПЖ провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютеры и телефоны.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла спланированную британцами высадку ВСУ в Херсонской области. Силовики уничтожили десант и взяли пленного

      Трамп выпал из списка богатейших людей мира

      Стало известно о досуге Блиновской в СИЗО

      Названы последствия новых ударов по энергосистеме Украины

      Хачанов выбил Медведева с турнира в Монте-Карло

      Перешедшая в сборную США фигуристка высказалась о ностальгии по России

      Apple удвоила производство iPhone в Индии

      Переписки в WhatsApp тысяч российских детей оказались доступны злоумышленникам

      Пассажира отправили в тюрьму за «оскорбительное поведение» на борту самолета

      Пленный боец ВСУ рассказал о своем спасении

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше