В Эстонской православной церкви объяснили отказ от разрыва связей с РПЦ

В Эстонии отказались разрывать связи с РПЦ из-за заявлений патриарха Кирилла

В Эстонской православной церкви (ЭПЦ) отказались разрывать канонические связи с Русской православной церковью (РПЦ). Соответствующее заявление ЭПЦ опубликовала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

9 апреля эстонский министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в ходе заседания комиссии правительства республики и Эстонского совета церквей заявил об «очень острой ситуации», связанной с заявлениями патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ответ главе МВД епископ Даниил Леписк отметил, что ЭПЦ «ни в коей мере не заинтересована в конфронтации».

«Мы не можем отделиться, не потеряв канонических связей (...). Просим представителей государственной власти всех уровней отнестись к этому с пониманием и не принуждать нас к действиям, которые с точки зрения церковного права могут быть истолкованы как создание раскола в церкви», — отметили в ЭПЦ, добавив о важности стремления к стабильности и миру между всеми народами и социальными группами.

Ранее стало известно о задержании на Украине членов Союза православных журналистов, занимающегося освещением гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП). У представителей СПЖ провели обыски, в ходе которых правоохранители изъяли компьютеры и телефоны.