Глава МВД Эстонии пригрозил закрытием православных монастырей

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс пригрозил принудительным закрытием монастырей ЭПЦ

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс пригрозил принудительным закрытием монастырей Эстонской православной церкви (ЭПЦ) в случае отказа выйти из канонической связи с Московским патриархатом Русской православной церкви (РПЦ МП). Об этом сообщает ERR.

Ляэнеметс выступил с заявлением перед встречей с руководством Пюхтицкого монастыря с требованием разорвать связи с РПЦ МП. Он подчеркнул, что в случае отказа напрямую подчиненные Московскому патриархату приходы могут столкнуться с принудительным закрытием.

«Государство в какой-то момент вынуждено будет через суд ходатайствовать о принудительном прекращении деятельности. Вопрос может усложниться, но решения, безусловно, можно найти и там», — заявил глава МВД Эстонии. При этом он добавил, что приходы должны сами принять решение о разрыве связей с РПЦ МП.

12 апреля Ляэнеметс предложил признать террористическим Московский патриархат. Он подчеркнул, что у него нет другого выхода, кроме как обратиться с предложением к Рийгикогу (парламенту) Эстонии.

18 апреля глава МВД Эстонии опроверг собственные заявления.