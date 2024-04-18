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16:50, 18 апреля 2024Бывший СССР

В Эстонии опровергли планы признать РПЦ террористической организацией

Глава МВД Эстонии Ляэнеметс опроверг планы признать РПЦ террористической

Фото: Дмитрий Киселев / Коммерсантъ

Правительство Эстонии не намерено признавать Русскую православную церковь (РПЦ) террористической организацией на территории страны. Такие планы опроверг глава МВД республики Лаури Ляэнеметс, передает ТАСС.

«Нет, такой позиции нет, никто не хочет объявлять РПЦ террористической организацией», — передаются в публикации слова руководителя силового ведомства.

Несмотря на это, в республике считают, что церкви стоит расторгнуть связи с московским патриархатом, добавил глава МВД.

14 апреля Ляэнеметс заявил, что обратится к парламенту Эстонии с предложением признать Московский патриархат террористической организацией. По его словам, это никак не повлияет на обычных прихожан.

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      Глеб Палехов
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