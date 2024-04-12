В Кремле прокомментировали идею главы МВД Эстонии запретить РПЦ

Песков: идея главы МВД Эстонии Ляэнеметса о запрете РПЦ МП является глупой

Идея министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о запрете Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ МП) является глупой. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Песков прокомментировал высказывание Ляэнеметса о возможном признании РПЦ МП террористической организацией в Эстонии после отказа Эстонской православной церкви (ЭПЦ) разорвать канонические связи. По его словам, в Кремле не хотели бы думать о таких заявлениях.

«В любом случае заявление этого господина вряд ли можно отнести к категории самых умных заявлений», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее Ляэнеметс предложил признать террористическим в Эстонии Московский патриархат. Он подчеркнул, что решение парламента позволит ему обратиться в суд и прекратить деятельность РПЦ МП на территории страны.