Шойгу обвинил США в создании и затягивании конфликта на Украине

Шойгу заявил, что США создали и целенаправленно затягивают конфликт на Украине

США создали конфликт на Украине и целенаправленно его затягивают. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, пишет РИА Новости.

По его словам, стремление США и их союзников сохранить глобальное доминирование и навязать свой диктат независимым странам привело к росту геополитических противоречий и разрушению основ стратегической стабильности в мире. «Для достижения своих целей Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей», — считает Шойгу.

В ходе выступления он также заявил, что иностранные советники помогают Киеву в организации диверсий на территории России. Министр подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют западное оружие для ударов по гражданским объектам «при молчаливом согласии» партнеров.