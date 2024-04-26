У российского школьника украли часы за 1,5 миллиона рублей

В Москве у 11-классника украли часы Rolex за 1,5 миллиона рублей

В Москве у школьника украли часы Rolex за 1,5 миллиона рублей. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Известно, что в полицию обратилась супруга генерального директора группы компаний «4 стихии» Антона Самойлова, которая является матерью пострадавшего. По ее словам, перед пропажей дорогостоящего аксессуара ее сын проводил время с другом. При этом часы лежали в квартире в шкатулке вместе с украшениями, а затем исчезли.

Друг 11-классника вину отрицает. Кроме того, по данным издания, сотрудники полиции провели обыск у подозреваемого и не нашли пропавшую вещь. Отмечается, что семья Самойловых пообещала забрать заявление в случае, если подросток признается в краже.

По предположениям знакомых Самойлова, подозреваемый мог присвоить часы, чтобы разобраться с долгами, поскольку он регулярно играет в казино и занимает деньги.

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