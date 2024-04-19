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11:23, 19 апреля 2024Ценности

Россияне украли одежду у парня со словами «такое могут носить только пацаны»

Жители Санкт-Петербурга сорвали в подъезде шапку и шарф с парня и оставили себе

Фото: Екатерина Аболмасова / Коммерсантъ

Жители Санкт-Петербурга украли одежду у парня со словами «такое могут носить только пацаны». Соответствующую информацию публикует Telegram-канал прокуратуры города.

26-летний и 18-летний россиянин в декабре минувшего года заметили парня, который, по их мнению, выглядел стильно. Так, он надел шапку и шарф узнаваемого местного бренда одежды и аксессуаров. Обвиняемые обратились к потерпевшему и стали выяснять, почему тот носит данные предметы гардероба.

Затем питерцы увели парня с улицы в подъезд, в котором один из обвиняемых сорвал с него головной убор, а второй — шарф. В результате россияне поделили вещи и оставили их себе. «Уголовное дело направлено в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

Ранее россиянка украла у посетителя бара часы за миллион рублей. 40-летняя женщина попросила у 24-летнего посетителя бара на Малой Бронной улице примерить принадлежащий ему аксессуар за миллион рублей. После того как мужчина передал ей часы, она пожаловалась охранникам заведения, что он якобы к ней приставал.

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      Екатерина Ештокина
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