Россиянка украла у посетителя бара часы за миллион рублей

Жительница Подмосковья украла у посетителя бара в Москве часы за миллион рублей

В Москве сотрудники уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД задержали россиянку, подозреваемую в краже дорогостоящего украшения. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба ведомства.

40-летняя женщина попросила у 24-летнего посетителя бара на Малой Бронной улице примерить принадлежащий ему аксессуар за миллион рублей. После того, как мужчина передал ей изделие, она пожаловалась на него охранникам заведения из-за якобы приставаний. Его вывели из бара, а преступница убежала вместе с часами.

В результате произошедшего гражданин обратился к сотрудникам правоохранительных органов, которые в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жительницу Подмосковья. Уточняется, что она, в свою очередь, не только украла часы, но и успела сдать их в ломбард.

Против россиянки возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 («Кража») УК РФ, которая предусматривает лишение свободы до шести лет. В настоящий момент в отношении преступницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Подмосковье домработница во время уборки украла украшение за сотни тысяч рублей и попалась.