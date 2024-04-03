В Подмосковье домработница украла украшение за сотни тысяч рублей

В Подмосковье домработница украла кольцо с бриллиантом за 390 тысяч рублей

В Подмосковье домработница во время уборки украла украшение за сотни тысяч рублей и попалась. Об этом говорится на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

44-летняя жительница Звенигорода подала в полицию заявление о краже золотого кольца с бриллиантом из дома в деревне Ивашково. Сумма ущерба составила более 390 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления была задержана 26-летняя уроженка ближнего зарубежья.

Домработница рассказала правоохранителям, что во время уборки обнаружила на комоде упомянутое ювелирное изделие и решила его продать. В отношении злоумышленницы следователь возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Женщина полностью признала свою вину и вернула кольцо. Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в преддверии 8 Марта на московском рынке «Фудсити» украли КамАЗ тюльпанов. Предприниматель обратился в полицию, где рассказал, что на въезде в рынок незнакомцы выдали себя за него и украли КамАЗ цветов.