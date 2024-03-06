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14:38, 6 марта 2024Ценности

В Москве украли КамАЗ тюльпанов на 3 миллиона рублей

На рынке «Фудсити» в Москве украли КамАЗ тюльпанов на 3 миллиона рублей

Фото: Unsplash

На московском рынке «Фудсити» украли КамАЗ тюльпанов в преддверии 8 Марта. Соответствующий пост появился в Telegram-канале «112».

Предприниматель обратился в полицию, где рассказал, что на въезде в рынок незнакомцы выдали себя за него и украли КамАЗ цветов. В частности, злоумышленники перегрузили тюльпаны из одного фургона в другой и скрылись с места преступления. Стоимость украденной партии цветов составила 3 миллиона рублей.

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На данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

В ноябре 2023 года трое мужчин ограбили ЦУМ на 130 тысяч рублей. Тогда грабители посетили один из бутиков, где попытались вынести два головных убора люксового бренда Brunello Cucinelli.

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      Карина Черных
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