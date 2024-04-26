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11:25, 26 апреля 2024Россия

Матвиенко заявила о способности России переломить ситуацию с рождаемостью

Спикер Совфеда Матвиенко: Россия способна переломить ситуацию с рождаемостью

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Россия способна на то, чтобы переломить ситуацию с рождаемостью в стране, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова приводит ТАСС.

«Вспомните, как все мировые эксперты в один голос прочили нам крах экономики. А сегодня мы вышли на уверенный экономический рост. Убеждена, что и в вопросах рождаемости мы тоже способны переломить ситуацию и сделать все, чтобы у нас началась демографическая весна», — сказала спикер верхней палаты парламенты, подчеркнув, что все предпосылки для такого развития событий существуют.

Президент Владимир Путин ранее, объясняя снижение рождаемости в России, заявлял, что такая ситуация связана с социальными, экономическими, технологическими, культурными и ценностными изменениями. Глава государства поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в ближайшие шесть лет. Оценивая ситуацию с демографией в стране, Путин оценивал ее как сложную.

В России, согласно прогнозам, в 2024 году родится 1,172 миллиона человек, что является минимумом с начала 1990-х годов. В течение ближайших трех лет в стране рождаемость будет снижаться.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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