В Росавиации отреагировали на возможность возобновить работу южных аэропортов
Росавиация не стала комментировать возможность возобновления работы закрытых после начала специальной военной операции (СВО) аэропортов на юге страны. Так ведомство отреагировало на вопрос «Ленты.ру» о перспективах снятия ограничений в воздушных гаванях.
«Без комментариев», — сообщили в ведомстве.
26 апреля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Элисты возобновит работу с 3 мая. Он будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени.
Планы подтвердили и в правительстве России. Там отметили, что инфраструктура воздушной гавани находится в рабочем состоянии, а в сентябре 2023-го в пассажирском терминале прошел ремонт. «Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — говорится в сообщении.
При этом в самом аэропорту «Ленте.ру» рассказали, что пока не получали информации о возобновлении полетов в ближайшее время.
С 24 февраля 2022 года аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элиста приостановили работу. Росавиация регулярно продлевает запрет на полеты. В конце 2023 года обсуждалось открытие аэропорта в Краснодаре, однако Минобороны не разрешило снимать ограничения.