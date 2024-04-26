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11:29, 26 апреля 2024Путешествия

В Росавиации отреагировали на возможность возобновить работу южных аэропортов

Росавиация не стала комментировать возможность возобновить работу аэропортов юга

Фото: Krasnodarchik / Wikimedia

Росавиация не стала комментировать возможность возобновления работы закрытых после начала специальной военной операции (СВО) аэропортов на юге страны. Так ведомство отреагировало на вопрос «Ленты.ру» о перспективах снятия ограничений в воздушных гаванях.

«Без комментариев», — сообщили в ведомстве.

26 апреля представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что аэропорт Элисты возобновит работу с 3 мая. Он будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени.

Планы подтвердили и в правительстве России. Там отметили, что инфраструктура воздушной гавани находится в рабочем состоянии, а в сентябре 2023-го в пассажирском терминале прошел ремонт. «Возможность безопасного выполнения полетов в столицу Калмыкии подтверждена специалистами Минобороны, Росавиации и Госкорпорации по ОрВД», — говорится в сообщении.

При этом в самом аэропорту «Ленте.ру» рассказали, что пока не получали информации о возобновлении полетов в ближайшее время.

С 24 февраля 2022 года аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элиста приостановили работу. Росавиация регулярно продлевает запрет на полеты. В конце 2023 года обсуждалось открытие аэропорта в Краснодаре, однако Минобороны не разрешило снимать ограничения.

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      Мария Сметанина
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