Названа смертельная опасность чипсов

Ученые назвали смертельную опасность чипсов — они могут повысить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и сократить продолжительность жизни. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

Исследование влияния выбора продуктов для перекусов на здоровье человека проводилось в течение 11 лет — в период с 2003 по 2014 год. В нем приняли участие около 21,5 тысячи добровольцев. Участников разделили на две группы: тех, кто перекусывал натуральными продуктами (злаки, фрукты и молочные продукты) и тех, кто ел снеки с высоким содержанием крахмала, такие как картофельные чипсы.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Американской кардиологической ассоциации, риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний был выше на 57 процентов у представителей второй группы. Участники, которые выбирали здоровые перекусы, имели сниженный риск не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и возникновения рака.

Ведущий автор исследования, профессор департамента диетологии и гигиены питания Харбинского медицинского университета, Йинг Ли (Ying Li), рассказал, что важно учитывать не только тип продукта, но и время его употребления. Так, риск возникновения проблем с сердцем выше у тех, кто съедает закуски с высоким содержанием крахмала сразу после основного приема пищи. «Если в вашем обеде содержится большое количество сахара и жиров, то съеденные после него чипсы не дают уровню сахара в крови прийти в норму в течение нескольких часов. Это повышает нагрузку на сердце и сосуды», — рассказал Ли.

Любителям картофеля профессор рекомендовал добавлять его в одно из блюд в течение дня вместо употребления чипсов. «Белый картофель содержит пищевые волокна, витамин С и калий, поэтому его не нужно полностью исключать из рациона, особенно если способ его приготовления позволяет сохранить питательные вещества. Но высокая степень обработки может не только лишить его пользы, но и повысить содержание соли и жира, которые негативно влияют на здоровье сердца», — заключил он.