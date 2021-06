Суп оказался в списке вредных для пищеварения продуктов

Американские диетологи рассказали, какие продукты нужно исключить из своего рациона, чтобы избежать проблем с пищеварением и лишним весом. Об этом сообщает издание Eat This, Not That!

По словам специалистов в области питания, существует целый список продуктов, которые негативно влияют на баланс микрофлоры организма. Их употребление приводит к несварению желудка, ощущению тяжести и вздутия и также набору лишнего веса.

В перечень попали даже, на первый взгляд, безобидные продукты. Например, куриный суп с лапшой. В нем, по мнению диетологов, оказалось слишком много натрия, а повышенное потребление соли связано с увеличением риска ожирения более чем на 25 процентов.

Первыми в списке оказались сладкие хлопья. В них содержится слишком много сахара, переизбыток которого вредит здоровью. Ароматизированные йогурты заняли второе место — красители и пищевые добавки превращают продукт в «сахарную бомбу». В качестве альтернативы врач-диетолог Фиорелла ДиКарло (Fiorella DiCarlo) предлагает выбирать простой греческий йогурт или нежирный кефир с высоким содержанием полезных бактерий.

Диетологи также отметили бекон и другие виды жирного мяса. По словам Яны Моурер (Jana Mowrer), диетолога, специализирующегося на лечении диабета, мясные полуфабрикаты высокой степени обработки убивают полезные бактерии в кишечнике. Жареная картошка и чипсы также не рекомендуются к употреблению — первая содержит слишком много килокалорий, опасных для фигуры, а в чипсах вообще нет полезных пищевых волокон, поэтому они могут приводить к нарушению баланса микробиома.

Ранее диетолог назвала считающиеся вредными полезные продукты. В списке оказались орехи, рис и яйца.