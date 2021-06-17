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Эксперт по питанию назвала восемь продуктов для ясности ума

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Фото: Pixabay

Эксперт по питанию и писатель здоровом питании Фрэнсис Ларджмен-Рот (Frances Largeman-Roth) назвала продукты, способные поддержать работу мозга и замедлить его дегенеративные возрастные изменения, пишет портал Today.

Фрэнсис сообщила, что в США с болезнью Альцгеймера живут шесть миллионов человек, а во время пандемии число смертей от болезни Альцгеймера и деменции выросло на 16 процентов. Кроме того, от 12 до 18 процентов людей старше 60 лет живут с умеренными когнитивными нарушениями, которые не влияют на способность человека выполнять повседневные дела. Поэтому добавление в рацион полезных для мозга продуктов может сохранить его активность надолго.

Прежде всего, следует обратить внимание на листовые зеленые овощи. Исследования показывают, что потребление таких овощей, как капуста, кресс-салат, шпинат замедляло снижение когнитивных функций у пожилых людей. Одной порции зеленых овощей в день достаточно. Виноград в ходе многочисленных исследования на животных и людях, подтвердил благотворное влияние на функции мозга. Он способствует здоровому кровотоку и кровяному давлению, а также снижает окислительный стресс в головном мозге, что благотворно отражается на его функциях. Грецкие орехи содержат полифенолы, токоферолы и полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают бороться с воспалением, имеют антиоксидантное действие.

Одна чашка свежей черники содержит витамин С, а также марганец, витамин К и антоцианы, которые окрашивают кожицу ягоды. И это всего в 80 калориях. Антоцианы ягоды играют важную роль в защите мозга. Черника используется в различных клинических испытаниях моделей питания, включая средиземноморскую диету, диету DASH и диету УМА, так как способствует поддержанию здоровья мозга при специальном питании. Еще один чудо-продукт — оливковое масло первого отжима. Оно содержит фенолы, своего рода антиоксиданты, которые помогают сохранить мозг здоровым, уменьшая воспалительные процессы. В дополнение к защите от болезни Альцгеймера, исследования показали, что оливковое масло помогает при других нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз (БАС). Жирная рыба, включая лосось, тунец и сельдь, содержит омега-3 жирные кислоты, один из видов полиненасыщенных жиров. Эти жирные кислоты помогают защитить мозг и могут снизить риск развития болезни Альцгеймера. Выбирать для блюд стоит дикого аляскинского лосося, тунца, скумбрию, анчоусы, сардины и сельдь.

Несколько десертов тоже благотворно влияют на мозг. Шоколад полезен благодаря флавоноидам в какао-порошке, какао-крупинках и шоколаде. Они полезны для областей мозга, которые связаны с памятью и обучением. Основной флавоноид — эпикатехин — улучшает различные аспекты когнитивных функций, помогая снизить риск развития болезни Альцгеймера и инсульта. А йогурт полезен для второго мозга — кишечника, который имеет собственную нервную систему и может вырабатывать многие из тех же нейромедиаторов, что и мозг, например, серотонин. Исследование, проведенное в Нидерландах на пожилых (старше 65 лет) людях, связало более высокое потребление йогурта и молока в бутылках с лучшей исполнительной функцией, которая помогает быть внимательными, запоминать детали и управлять временем.

Ранее диетолог назвала самые полезные продукты для эффективной работы на удаленке. Поскольку главные проблемы у работающих на удаленке связаны с потерей концентрации и повышением нервозности, главная рекомендация врача — есть ягоды, в частности малину.

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