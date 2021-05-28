Россия
 
Последние новости
ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти
Авиакомпании Европы предупредили о задержке выдачи разрешения на полеты в Россию
Германия раскрыла свое мнение о соблюдении Договора по открытому небу
Неизвестный мужчина появился из шкафа на совещании с Аксеновым
Ивлеева встретилась с Галич вопреки их долгому конфликту
Российских заключенных захотели отправить работать на инфраструктурные объекты
«Ахмат» наказал участников потасовки в игре с «Локомотивом»
Суд в Минске отклонил жалобу на задержание Софии Сапеги
Сто сотрудников ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию против школьников
В США похвалили похожий на F-16 таинственный российский истребитель
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвала идеальные продукты на завтрак для похудения

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Melissa Walker Horn / Unsplash

Завтрак помогает в похудении, если будет состоять из правильных продуктов. Их в разговоре с «Комсомольской правдой» назвала диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Татьяна Стрельникова.

По ее словам, идеальный завтрак должен быть богат белком, которые надолго обеспечивает чувство сытости. Высокобелковыми считаются яйца, творог, сыры белых сортов, слабосоленый лосось, натуральные йогурты без добавления сахара, красителей и сухих смесей.

Полезным будет съесть утром овощи — сырые или приготовленные любым способом. Их можно заправить оливковым маслом, добавить орехи или семена.

Также рекомендуется есть медленно усвояемые углеводы, например, хлеб с отрубями и цельнозерновые каши, которые требуют долгой варки. Вместо сахара в нее лучше добавить сухофрукты или ягоды.

В качестве напитка можно выбрать свежесваренный кофе или травяной чай.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский назвал первые полтора часа после подъема идеальным временем для завтрака. Он отметил, что этот прием пищи не стоит пропускать, чтобы не переедать вечером.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач рассказала, что нужно есть на завтрак, чтобы не полнеть
Диетолог назвал идеальное время для завтрака
Диетолог назвала пять мешающих похудеть привычек