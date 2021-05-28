Врач назвала идеальные продукты на завтрак для похудения

Завтрак помогает в похудении, если будет состоять из правильных продуктов. Их в разговоре с «Комсомольской правдой» назвала диетолог Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава Татьяна Стрельникова.

По ее словам, идеальный завтрак должен быть богат белком, которые надолго обеспечивает чувство сытости. Высокобелковыми считаются яйца, творог, сыры белых сортов, слабосоленый лосось, натуральные йогурты без добавления сахара, красителей и сухих смесей.

Полезным будет съесть утром овощи — сырые или приготовленные любым способом. Их можно заправить оливковым маслом, добавить орехи или семена.

Также рекомендуется есть медленно усвояемые углеводы, например, хлеб с отрубями и цельнозерновые каши, которые требуют долгой варки. Вместо сахара в нее лучше добавить сухофрукты или ягоды.

В качестве напитка можно выбрать свежесваренный кофе или травяной чай.

Ранее врач-диетолог Андрей Бобровский назвал первые полтора часа после подъема идеальным временем для завтрака. Он отметил, что этот прием пищи не стоит пропускать, чтобы не переедать вечером.