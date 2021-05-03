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Диетолог назвала пять мешающих похудеть привычек

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева назвала пять вредных привычек, которые мешают похудеть. Об этом она рассказала в интервью телеканалу «Звезда».

Во-первых, по ее словам, необходимо думать об ускорении метаболизма. Для этого Писарева советует не пропускать завтрак, так как он дает энергию и запускает метаболизм.

Вторая вредная привычка — есть фрукты на ночь. Их диетолог советует есть в первой половине дня до 16 часов. «Так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же — это способствует набору лишнего веса», — объясняет специалист.

Третьей привычкой, мешающей похудеть, является поздний отход ко сну. Как отметила диетолог, очень важно спать не менее семи-восьми часов в сутки.

Также она отметила привычку есть находу и быстро, не пережевывая. Она объяснила, что при таком ритме не наступает насыщение, так как организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему.

Последняя привычка — малоподвижный образ жизни. Он способствует накоплению жира и замедлению работы обмена веществ.

Ранее российский нутрициолог Ольга Лозовая назвала типы продуктов, которые помогут организму оставаться в тонусе и выглядеть моложе. Среди таких продуктов: продукты из цельного зерна, продукты, содержащие белок, а также зелень.

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