Россиянин отсудил более 100 тысяч рублей у бывшей за выставленные вещи

Житель Нижнего Тагила отсудил у бывшей более 100 тысяч рублей за вещи

Житель Нижнего Тагила Свердловской области отсудил у бывшей девушки более 100 тысяч рублей за выставленные на лестничную клетку вещи. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Россиянка дала молодому человеку сутки, чтобы он освободил жилплощадь. Однако он в этот срок не уложился. Тогда экс-возлюбленная вынесла их на лестничную клетку.

«Некоторые вещи необъяснимым образом пропали. Среди них были верхняя одежда, плед, инструменты и перфоратор, компьютерная техника (ноутбук, игровые наушники, микрофон, оперативная память, фотоаппарат с объективом). О судьбе этих вещей девушка не знала, уверяла, что все оставила за дверью квартиры», — разъяснили в пресс-службе областного суда.

Горожанка отметила, что выставила вещи на лестничную площадку по общей договоренности, проявила осмотрительность относительно их сохранности — секция закрывается на ключ.

Дело пары рассматривал районный суд Нижнего Тагила. Он обязал девушку выплатить компенсацию за пропавшие вещи. Но она попыталась оспорить это решение. В итоге областной суд обязал ее выплатить бывшему парню 106 тысяч рублей.

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