Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:42, 26 апреля 2024Россия

Россиянин отсудил более 100 тысяч рублей у бывшей за выставленные вещи

Житель Нижнего Тагила отсудил у бывшей более 100 тысяч рублей за вещи

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Житель Нижнего Тагила Свердловской области отсудил у бывшей девушки более 100 тысяч рублей за выставленные на лестничную клетку вещи. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Россиянка дала молодому человеку сутки, чтобы он освободил жилплощадь. Однако он в этот срок не уложился. Тогда экс-возлюбленная вынесла их на лестничную клетку.

«Некоторые вещи необъяснимым образом пропали. Среди них были верхняя одежда, плед, инструменты и перфоратор, компьютерная техника (ноутбук, игровые наушники, микрофон, оперативная память, фотоаппарат с объективом). О судьбе этих вещей девушка не знала, уверяла, что все оставила за дверью квартиры», — разъяснили в пресс-службе областного суда.

Горожанка отметила, что выставила вещи на лестничную площадку по общей договоренности, проявила осмотрительность относительно их сохранности — секция закрывается на ключ.

Дело пары рассматривал районный суд Нижнего Тагила. Он обязал девушку выплатить компенсацию за пропавшие вещи. Но она попыталась оспорить это решение. В итоге областной суд обязал ее выплатить бывшему парню 106 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга шантажировала бывшего любовника пикантными снимками и получила срок.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перестали использовать танки Abrams. Они боятся российских дронов

      Появились кадры переделанной в БПЛА «Летучей лисицы» ВСУ

      Адвокаты попросили освободить замглавы Минобороны Иванова из СИЗО

      Европарламент обвинили в кампании против грузинского народа

      Офицер ВСУ рассказал о нехватке живой силы в армии

      Команда Кучерова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

      Появились подробности о подозреваемых в расправе над семью людьми военных

      Закрытый после начала СВО российский аэропорт возобновит работу

      Россиянин отсудил более 100 тысяч рублей у бывшей за выставленные вещи

      Дочери Деми Мур и Брюса Уиллиса показали совместное фото в купальниках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше