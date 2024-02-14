Россиянка шантажировала бывшего любовника пикантными снимками и получила срок

В Петербурге суд дал женщине 7,5 года за вымогательство квартиры у экс-любовника

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 7,5 года лишения свободы местную жительницу Яну Лукашову, шантажировавшую бывшего любовника пикантными снимками и видео интимного характера, вымогая у него квартиру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Осужденной отсрочено отбытие наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста. Также суд взыскал с нее в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.

По данным следствия, в мае 2023 года Лукашова встретилась с экс-любовником и, пригрозив ему компроматом, потребовала отдать ей квартиру, в которой мужчина проживает с супругой, стоимостью 14 миллионов рублей. Она пригрозила в случае отказа распространить среди родственников и знакомых сведения, позорящие его честь и достоинство.

В подтверждение своих угроз женщина отправила родному брату бывшего любовника интимные фотографии и видео, сделанные еще во время их романа. Мужчина предложил Лукашовой заплатить четыре миллиона рублей, и она согласилась, однако после переговоров экс-любовник обратился в полицию с заявлением на вымогательницу.

19 мая 2023 года при передаче муляжа денег у Собора Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка Лукашову задержали силовики.

На суде она свою вину не признала.