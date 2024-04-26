Посадивший самолет в пшеничном поле пилот устроился работать таксистом

Пилот «Уральских авиалиний» Семенов устроился работать в такси после отстранения

Второй пилот авиакомпании «Уральские авиалинии» Эдуард Семенов, посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, устроился работать в такси. Об этом он рассказал порталу Ura.ru.

«Хватаюсь за все подряд. Бывает, что работаю таксистом, а бывает, и грузчиком», — рассказал Семенов. По словам россиянина, ему нужно 150 тысяч рублей на обеспечение семьи, покрытие ипотеки и кредита на машину, оплату коммунальных счетов и репетиторов детям.

Супруга пилота Анна в разговоре с E1.ru отметила, что после отстранения Семенова от полетов семья семь месяцев жила на сбережения, но теперь накопления иссякли и вопрос с работой встал особенно остро. «В авиакомпании официально ничего не говорят. Неофициально прогнозы неутешительные, по всей вероятности», — добавила она.

Другой пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию.

Аварийная посадка Airbus A320 в поле под Новосибирском произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, никто не пострадал.

