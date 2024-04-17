Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:43, 17 апреля 2024Путешествия

Аварийно посадивший самолет в поле пилот уволился из «Уральских авиалиний»

Посадивший самолет в поле пилот Сергей Белов уволился из «Уральских авиалиний»
СюжетАварийная посадка самолета
Сергей Белов

Сергей Белов. Кадр: Комсомольская Правда / YouTube

Пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, аварийно посадивший самолет в пшеничном поле под Новосибирском, уволился из авиакомпании. Об этом «Известиям» сообщила пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова.

По ее словам, командир воздушного судна написал заявление об увольнении по собственному желанию после окончания расследования комиссией Росавиации и выхода окончательного отчета.

Материалы по теме:
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле. Почему подвиг пилотов назвали чудом?
Пассажирский самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле.Почему подвиг пилотов назвали чудом?
12 сентября 2023
В России из-за атак беспилотников отменяют сотни рейсов. Насколько опасны полеты дронов для пассажиров самолетов?
В России из-за атак беспилотников отменяют сотни рейсов.Насколько опасны полеты дронов для пассажиров самолетов?
6 сентября 2023

«На основании этого заявления трудовой договор с ним был прекращен 15 апреля, — заявила представитель авиакомпании. — С приказом Сергей Белов ознакомлен в установленном законом порядке».

Гасникова подчеркнула, что второй пилот Эдуард Семенов по сей день находится в отпуске без содержания.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские миротворцы досрочно покидают Нагорный Карабах. Об этом договорились Путин и Алиев

      Средства ПВО пресекли атаку ВСУ на еще один российский регион

      Считавшиеся в Киеве вывезенными в Россию 160 украинских детей нашлись в Германии

      Кулеба предрек крах украинской экономики

      Twitch оштрафовали в России на миллион рублей

      Россиянка из мести заказала ограбление родителей и попалась

      В зону СВО направят три бункера

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Пропавший в джунглях Колумбии россиянин найден живым

      Россиянин снимал военкомат для украинских террористов и попал под следствие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше