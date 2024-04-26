В российском регионе мужчина с переделанным пистолетом расправился со знакомым

В Балашихе мужчина убил знакомого из переделанного травматического пистолета

В Балашихе задержан мужчина, подозреваемый в расправе над знакомым с помощью травматического пистолета, имеющего следы переделки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Следствие устанавливает мотивы преступления.

По данным следствия, преступление произошло 25 апреля в квартире пострадавшего, расположенной в микрорайоне Кучино. Задержанный распивал спиртное со своим знакомым в компании еще нескольких мужчин. В какой-то момент фигурант поссорился с потерпевшим. Тогда подозреваемый достал из-за пояса травматический пистолет и выстрелил в голову мужчины не менее 11 раз. От полученных ранений он не выжил.

Ранее сообщалось, что в кафе «Октябрь» в центре Дербента неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета.

