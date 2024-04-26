Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:38, 26 апреля 2024Силовые структуры

В российском регионе мужчина с переделанным пистолетом расправился со знакомым

В Балашихе мужчина убил знакомого из переделанного травматического пистолета

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Балашихе задержан мужчина, подозреваемый в расправе над знакомым с помощью травматического пистолета, имеющего следы переделки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

В его отношении возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»). Следствие устанавливает мотивы преступления.

По данным следствия, преступление произошло 25 апреля в квартире пострадавшего, расположенной в микрорайоне Кучино. Задержанный распивал спиртное со своим знакомым в компании еще нескольких мужчин. В какой-то момент фигурант поссорился с потерпевшим. Тогда подозреваемый достал из-за пояса травматический пистолет и выстрелил в голову мужчины не менее 11 раз. От полученных ранений он не выжил.

Ранее сообщалось, что в кафе «Октябрь» в центре Дербента неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического пистолета.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ перестали использовать танки Abrams. Они боятся российских дронов

      ФСБ задержала двух членов NS/WP за подготовку терактов в полиции и военкомате

      Появились кадры переделанной в БПЛА «Летучей лисицы» ВСУ

      Адвокаты попросили освободить замглавы Минобороны Иванова из СИЗО

      Европарламент обвинили в кампании против грузинского народа

      Офицер ВСУ рассказал о нехватке живой силы в армии

      Команда Кучерова оказалась в шаге от вылета из плей-офф НХЛ

      Появились подробности о подозреваемых в расправе в Херсонской области военных

      Закрытый после начала СВО российский аэропорт возобновит работу

      Россиянин отсудил более 100 тысяч рублей у бывшей за выставленные вещи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше