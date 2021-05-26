Диетолог посоветовала способ есть чипсы без вреда для организма

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова рассказала о способе, позволяющем есть картофельные чипсы без вреда для организма. Об этом сообщает радио Sputnik.

По словам эксперта, помимо картофеля, который является полезным продуктом, в чипсах содержатся различные добавки и большое количество соли. Первую проблему можно решить, если выбирать чипсы без ароматизаторов, а с избытком соли можно бороться при помощи напитков.

Надо запланировать, что буквально через полчаса после съедения надо выпить достаточно большое количество нормальных напитков. Это должна быть не сладкая газировка, а чай, сок без сахара или простая вода. Если мы так сделаем, то всю поступившую в организм соль мы размоем и выведем Анна Белоусова врач-диетолог

Белоусова считает, что при похудении от картофельных чипсов лучше отказаться. Чтобы отвыкнуть от них, она советует попробовать не есть их две недели. «Если вы выдержали две недели, то потом и желание должно пропасть, — объясняет она. — Если этого по каким-то причинам не произошло, то купите себе самую маленькую пачку чипсов, съешьте ее, а потом терпите до следующей пачки еще более двух недель».

Ранее американский диетолог Лорен Манакер назвала картофельные чипсы самой опасной закуской при похудении. Она рекомендует худеющим внимательнее следить за размером порций или найти чипсам из картофеля более полезную альтернативу — например, чипсы из нута, капусты кейл или курицы.