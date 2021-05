Диетолог рассказала о самой опасной закуске при похудении

Американский диетолог Лорен Манакер (Lauren Manaker) рассказала о самой опасной закуске при похудении. Об этом сообщает сайт Eat This, Not That!

Исследования показывают, что люди склонны прибавлять в весе при регулярном употреблении картофельных чипсов. «Как и многие другие легкие закуски, картофельные чипсы могут быть очень калорийными, особенно если есть их часто и большими порциями», — говорит эксперт.

Причина этого, по словам диетолога, не только в калорийности чипсов. «Одна порция картофельных чипсов эквивалентна унции (28 граммов), или 18 чипсам, — объясняет она. — Будучи лицензированным диетологом, я очень редко вижу людей, которые ограничиваются 18 чипсами». Ситуация усугубляется, если макать чипсы в соус. «Многие соусы также очень калорийны и могут способствовать увеличению веса», — говорит Манакер.

Эксперт рекомендует людям, которые стремятся похудеть, внимательнее следить за количеством съедаемых картофельных чипсов или найти им более полезную альтернативу — например, чипсы из нута, капусты кейл или курицы.

Ранее сообщалось, что американский диетолог Райли Торнтон посоветовала худеющим никогда не есть чипсы из пакетика. Вместо этого их лучше пересыпать в миску — так проще следить за количеством съеденного и контролировать размер порции.