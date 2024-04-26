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20:16, 26 апреля 2024Спорт

Международная федерация баскетбола продлила отстранение России

Международная федерация баскетбола продлила отстранение России и Белоруссии

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Международная федерация баскетбола (ФИБА) продлила отстранение России и Белоруссии от турниров под своей эгидой до декабря 2024 года. Об этом сообщается на сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

Решение было принято на заседании Центрального бюро ФИБА. На нем присутствовал президент РФБ Андрей Кириленко, но, согласно правилам международной федерации, он не имел права участвовать в обсуждении определенных вопросов, связанных с Россией и Белоруссией.

Кроме того, на заседании были приняты изменения в правила баскетбола, которые вступят в силу с 1 октября 2024 года. Среди них разрешение тренерам отзывать свой запрос челленджа во время матча.

В марте 2022 года ФИБА отстранила российские национальные команды и клубы от участия в соревнованиях под своей эгидой. Организация проводит матчи Кубка мира и Евробаскет.

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      Алексей Гусев
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