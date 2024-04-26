Бузова рассказала о сделанных в больнице выводах

Ольга Бузова заявила, что сделала выводы о людях после госпитализации

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова поделилась выводами, которые она сделала, находясь в больнице. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Знаете в такие моменты, когда ты немного пропадаешь из информационного поля, очень интересно наблюдать за тем, кто действительно беспокоится или хотя бы просто интересуется, что случилось…», — написала артистка, отметив, что делать выводы иногда полезно.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова попала в больницу. «Я немного пропаду из сети. Легла в больницу», — писала она. Телеведущая при этом не уточняла, по какой причине обратилась в клинику.

До этого Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Ведущая рассказала, что из-за стресса испытывает сложности с засыпанием. Из-за этого, посетовала певица, она испытывает слабость в течение дня. Артистка заявила, что ее организм истощен из-за насыщенного рабочего графика.