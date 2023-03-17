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18:46, 17 марта 2023Интернет и СМИ

Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем

Бузова рассказала, что из-за стресса страдает от бессонницы и чувствует слабость

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем. В своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) она рассказала, что страдает от бессонницы и чувствует слабость в течение дня из-за отсутствия полноценного отдыха и напряженного рабочего графика.

«Мелатонин не помогает, отпуска у меня нет, под фильмы не засыпаю, чаи из ромашки не помогают, реально валюсь с ног, есть не могу, сил нет. Но знаю, что приеду домой и просто не усну», — рассказала Бузова. Ведущая предположила, что ее организм истощен от усталости и стресса.

«А времени на отпуск нет. Срочно ищу даты в марте хотя бы на пару дней, чтобы улететь и отключить телефон», — отметила певица.

Бузова неоднократно жаловалась на напряженный график работы. В декабре 2022 года ведущая рассказывала, что ей приходится работать, несмотря на плохое самочувствие и рекомендации врача соблюдать постельный режим.

Ранее шоумен, актер и соведущий Бузовой по проекту «Звезды в Африке» на канале ТНТ Михаил Галустян назвал коллегу очень работоспособной. «Не могу сказать, что другим людям легко работать с Олей, так как она очень требовательная и к себе, и к коллегам», — рассказал Галустян. Вместе с тем он добавил, что ему комфортно работать с Бузовой.

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Олег Давыдов
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