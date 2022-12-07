Бузова рассказала о болезни

Телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ей приходится работать при плохом самочувствии

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала, что ей приходится работать, несмотря на плохое самочувствие. О необходимости переносить болезнь на ногах она высказалась в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам ведущей, она работала в кадре шесть часов, несмотря плохое самочувствие и что врач прописал ей постельный режим, а также рекомендовал молчать в течение 10 дней для восстановления голоса. «Я хотела сегодня отлежаться, но мне сказали, что невозможно меня заменить, что очень приятно слышать и логично», — отметила она.

«Я не говорю, что плохо себя чувствую, но самом деле я просто мечтаю добраться до кровати», — пожаловалась Бузова и добавила, что сейчас лекарства, которые она принимает, не помогают ей выздороветь. Она также показала, что врач поставил ей дома капельницу. «Все делаю для того, чтобы как можно быстрее в рабочем состоянии выздороветь. Люди болеют дома, а я на ногах переношу, но другого выбора у меня нет, поэтому все для вас, зрителей и слушателей», — заключила она.

Ранее ведущая и блогерша Ида Галич назвала Бузову редким профессионалом. Она отметила, что очень ценит в людях самоиронию, которой, по ее мнению, обладает Бузова. Галич также добавила, что публичных личностей часто пытаются унизить и морально сломать, однако самые выносливые из знаменитостей сами смеются над собой.