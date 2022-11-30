Ида Галич раскрыла отношение к Бузовой

Телеведущая Ида Галич назвала Ольгу Бузову «шоугерл» и редким профессионалом

Популярная российская телеведущая и блогерша Ида Галич назвала певицу Ольгу Бузову редким профессионалом. Отношение к знаменитости она раскрыла в своем Telegram-канале.

Галич опубликовала ролик с Бузовой, в котором певица пошутила о том, что в прошлом обладала знаниями, однако они якобы исчезли после выхода ее трека со строчкой «выключи мозг». «Как корабль назовешь — так он и поплывет», — поиронизировала над собой звезда.

Следом Галич написала, что очень ценит в людях самоиронию. Она также добавила, что публичных личностей часто пытаются унизить и морально сломать, однако самые выносливые из знаменитостей сами смеются над собой. «Можно по-разному относиться к Ольге Игоревне [Бузовой], но она шоумен , точнее шоугерл — профессионал "лимитид эдишн" (ограниченного тиража — прим. «Ленты.ру»), как говорится!» — заключила Галич.

Ранее сообщалось, что Бузова приняла участие в шоу Галич, в котором звезды состязаются с детьми и подростками в знании школьной программы, и не смогла верно ответить на вопрос из курса физики. При этом певица посмеялась над своей неудачей.