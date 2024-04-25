Телеведущая и певица Ольга Бузова заявила, что попала в больницу

Известная российская телеведущая и певица Ольга Бузова попала в больницу. Об этом она сообщила в Telegram.

«Я немного пропаду из сети. Легла в больницу», — написала она. Телеведущая при этом не уточнила, по какой причине обратилась в клинику.

Ранее Бузова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Ведущая рассказала, что из-за стресса испытывает сложности с засыпанием. Из-за этого, посетовала певица, она испытывает слабость в течение дня. Телезвезда заявила, что ее организм истощен из-за насыщенного рабочего графика.

До этого певица пожаловалась на усталость от съемок. Она рассказала, что после работы в кадре она быстро засыпает и испытывает сложности с пробуждением. Бузова добавила, что съемочный процесс выматывает ее.

Также в январе Бузова рассказала о болезни. Она пожаловалась, что из-за выступления на морозе столкнулась с плохим самочувствием.