Бузова рассказала о болезни

Певица Ольга Бузова рассказала, что заболела из-за выступления в мороз

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие. О болезни она рассказала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка сообщила, что заболела из-за выступления в мороз. «Спасаюсь всеми способами. Болеть времени вообще нет», — написала Бузова и опубликовала снимок, на котором она делает капельницу.

«Ресурс организма не бесконечен, к сожалению. Иногда я об этом забываю, кажется, что море по колено и небо по плечу. Вчера мне так нормально прилетело, надо срочно в отпуск», — высказалась певица о болезни. По словам артистки, несмотря на плохое самочувствие, она вернулась к работе. «Температуру сбили, но состояние так себе», — заключила она.

Бузова неоднократно жаловалась, что ей приходится работать, несмотря на плохое самочувствие. «Я хотела сегодня отлежаться, но мне сказали, что невозможно меня заменить», — высказывалась она. Артистка добавила, что ей было приятно от услышанного.