Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:23, 10 января 2024Интернет и СМИ

Бузова рассказала о болезни

Певица Ольга Бузова рассказала, что заболела из-за выступления в мороз

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие. О болезни она рассказала в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка сообщила, что заболела из-за выступления в мороз. «Спасаюсь всеми способами. Болеть времени вообще нет», — написала Бузова и опубликовала снимок, на котором она делает капельницу.

«Ресурс организма не бесконечен, к сожалению. Иногда я об этом забываю, кажется, что море по колено и небо по плечу. Вчера мне так нормально прилетело, надо срочно в отпуск», — высказалась певица о болезни. По словам артистки, несмотря на плохое самочувствие, она вернулась к работе. «Температуру сбили, но состояние так себе», — заключила она.

Бузова неоднократно жаловалась, что ей приходится работать, несмотря на плохое самочувствие. «Я хотела сегодня отлежаться, но мне сказали, что невозможно меня заменить», — высказывалась она. Артистка добавила, что ей было приятно от услышанного.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России поставили точку в вопросе с ценами на яйца. Сколько должен стоить десяток яиц и ждать ли снижения цен?

      Психолог перечислил три проверенных способа стать счастливее

      Индия задумалась о переходе с российской нефти на саудовскую

      Раскрыта судьба иска на один миллиард рублей к Ивлеевой из-за голой вечеринки

      Россиянам предложили арендовать квартиры у государства

      Семья лишилась сына в путешествии и получила 9 миллиардов рублей

      Россиянин с криком ворвался в детскую поликлинику и сорвал с себя всю одежду

      Россиянин отправился в кругосветное путешествие и пропал при загадочных обстоятельствах. Что об этом известно?

      Бузова рассказала о болезни

      Решетова отреагировала на новости о ее чрезмерной худобе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости