ВСУ за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта

Мэрия Белгорода сообщила об обстреле со стороны Украины сел Смородино и Пороз

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Речь идет об атаке на села Смородино и Пороз в Грайворонском городском округе.

В пресс-службе городской администрации посоветовали местным жителям спуститься в подвал или иное укрытие. Других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что в ночь на пятницу, 26 апреля, ВСУ попытались атаковать Белгородскую область из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». В Минобороны России уточнили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над приграничным регионом два снаряда реактивной системы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.