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20:22, 26 апреля 2024Россия

ВСУ за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта

Мэрия Белгорода сообщила об обстреле со стороны Украины сел Смородино и Пороз

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 10 минут обстреляли два российских населенных пункта в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале мэрии Белгорода.

Речь идет об атаке на села Смородино и Пороз в Грайворонском городском округе.

В пресс-службе городской администрации посоветовали местным жителям спуститься в подвал или иное укрытие. Других подробностей на данный момент нет.

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      Никита Абрамов
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