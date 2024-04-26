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20:19, 26 апреля 2024Мир

Шеф Пентагона подтвердил выделение миллиардов на новое оружие для Украины

Шеф Пентагона Остин: США выделят $6 млрд на производство нового оружия для Киева

Фото: Al Drago / Globallookpress.com

США выделят 6 миллиардов долларов на производство нового оружия для Украины у американских подрядчиков. Данную информацию подтвердил шеф Пентагона Ллойд Остин, сообщает Reuters

«Это самый крупный пакет помощи, который мы взяли на себя на сегодняшний день», — заявил министр.

Отмечается, что американские компании произведут для Киева транспортные средства, перехватчики для системы ПВО Patriot и NASAMS, высокоточные боеприпасы и системы борьбы с дронами.

Ранее стало известно, что Вашингтон планирует заключить контракты на 6 миллиардов долларов для поставок вооружений Вооруженным силам Украины. Однако отмечается, что это оружие поступит на Украину только через несколько лет, так как оно будет производиться с нуля.

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      Виктория Кондратьева
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