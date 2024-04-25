США собрались поставить часть оружия Киеву через несколько лет

Politico: США готовятся заключить контракты на $6 млрд на поставку оружия Киеву

Вашингтон готовится заключить с американскими фирмами контракты на шесть миллиардов на поставку вооружений и оборудования на Украину. Об этом сообщает Politico.

Таким образом американская администрация пытается как можно быстрее наполнить крупный пакет помощи Украине. На эти цели выделен 61 миллиард долларов.

В крупный пакет помощи Киеву, по словам источников Politico, войдут системы ПВО Patriot, артиллерийские снаряды, беспилотники, средства противодействия БПЛА и ракеты класса «воздух — воздух». Однако все это вооружение поступит на Украину через несколько лет, так как оно будет производить с нуля, а не поставляться со складов американской армии.