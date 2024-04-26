Анита Цой захотела открыть завод по производству закруток

Анита Цой рассказала о планах открыть небольшой завод по производству закруток

Певица Анита Цой рассказала о своих планах открыть небольшой завод по производству закруток. Ее слова приводит Teleprogramma.pro.

По словам артистки, в прошлом году она закатала и продала 37 тысяч банок. «Но мы заранее стали готовиться к увеличению спроса. Поэтому и встал вопрос о появлении завода с профессиональным оборудованием. С его открытием количество банок вырастет в двадцать раз», — сказала Цой, отметив, что предприятие должно быть запущено в тестовом режиме в июне, а уже в июле перейти к полноценной работе.

Певица также поблагодарила своих коллег, которые приобретают ее закрутки. «Благодарю своих коллег Люсю Чеботину, Дениса Клявера, Дмитрия Колдуна, Лолиту, Филиппа Киркорова и многих других за любовь к моей продукции. Их советы помогают мне дорабатывать и совершенствовать рецепты», — добавила она.

Ранее Анита Цой вспомнила, как однажды чуть не рассталась со своим мужем Сергеем во время гастролей. «Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там — нет», — сказала она.