Анита Цой вспомнила о едва не случившемся расставании с мужем

Анита Цой рассказала, что чуть не рассталась с мужем во время гастролей

Российская певица Анита Цой вспомнила, как однажды чуть не рассталась со своим мужем Сергеем во время гастролей. Ее цитирует «Пятый канал».

На мероприятиях певица просила супруга выступать с ней на сцене. По ее словам, Сергей выполнял эти просьбы, но сложившаяся ситуация ему не нравилась. «Честно говоря, мы чуть не расстались. Я думала, мы не доживем до конца тура. Муж, конечно, не любитель выходить на сцену. Дома любит под гитару на кухне петь, а там — нет», — поделилась она.

Цой уточнила, что после долгих гастролей семья вернулась «обновленная» и с новыми чувствами.

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