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12:03, 22 сентября 2023Забота о себе

Певица Анита Цой раскрыла секрет долгого брака

Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.com

Российская певица Анита Цой рассказала, от чего, на ее взгляд, зависит счастье в браке. Секрет долгих отношений она раскрыла в беседе с «Вечерней Москвой».

52-летняя артистка состоит в браке уже 33 года. Она считает, что один из самых важных компонентов брака — встречи за столом. «За едой люди общаются, решают свои житейские вопросы, мирятся, а уж если еда вкусная, то и женятся. За вкусным столом собирается вся семья, друзья и проходят сложнейшие переговоры», — сказала она.

Самым пагубным фактором для семьи Цой назвала пресные отношения. «Счастливый брак — это гамма чувств, эмоций и неожиданных действий, которые заставляют по-новому взглянуть на любимого человека», — заключила звезда.

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Ранее ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова, дважды побывавшая замужем, раскрыла секрет счастливого брака. «Я считаю, что секрет семейной жизни — во взаимной ответственности и высокой стрессоустойчивости», — поделилась мнением Сябитова.

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    Александра Лисица
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