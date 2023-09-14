Дважды побывавшая замужем российская ведущая раскрыла секрет счастливого брака

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова, дважды побывавшая замужем, раскрыла секрет счастливого брака. О том, что поможет супругам иметь крепкие и долгие отношения, сваха рассказала в эфире «Авторадио».

«Я считаю, что секрет семейной жизни — во взаимной ответственности и высокой стрессоустойчивости», — поделилась мнением Сябитова.

Российская ведущая также дала совет людям, которые недавно поженились. «Семья создается для того, чтобы быть опорой друг другу. Если вы в это верите и это создадите друг для друга, все у вас будет хорошо», — заявила она, обращаясь к молодым парам.

Ранее Сябитова посоветовала женщинам, которые хотят выйти замуж, строить отношения с разведенными мужчинами. При этом сваха предупредила, что на него будет влиять опыт предыдущих отношений.

Роза Сябитова была замужем дважды. В первом браке с Михаилом Сябитовым она родила сына Михаила и дочь Ксению. Вторым мужем телеведущей стал Юрий Андреев, с которым она познакомилась на съемках «Давай поженимся!». Брак с ним продлился три года.