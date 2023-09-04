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16:14, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» назвала подходящую для замужества категорию мужчин

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что женщинам, желающим выйти замуж, нужно строить отношения с разведенным мужчиной. Об этом она рассказала в интервью блогерше Надежде Стрелец, запись беседы доступна на YouTube.

«Я всегда как говорю: если вы хотите выйти замуж, берите разведенного. Потому что у него привычка быть в семье и быть женатым», — назвала сваха категорию мужчин, подходящих для замужества.

При этом Сябитова отметила, что разведенный мужчина быстро сделает предложение, но при этом на него будет влиять опыт предыдущих отношений. «Разбираться уже придется в замужестве», — констатировала она.

Ранее телеведущая дала советы россиянкам, желающим выйти замуж. Сябитова подчеркнула, что при поиске избранника женщине стоит определиться, для чего они хотят заключить брак. Так, тем, кто ищет обеспеченного мужчину, она предложила искать с ним встречи в яхт-клубах или площадках для гольфа.

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    Мария Большакова
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